خلال شهرين.. أكثر من 100 ألف مستفيد من خدمات نقل الركاب بالحافلات في الطائف

يُذكر أن مشروع النقل العام بالحافلات في محافظة الطائف يستخدم أحدث التقنيات ويوفر خيارات حجز ودفع متعددة وآمنة من خلال التطبيق الذي يمكّن الراكب من الحجز والدفع والاستفادة من العديد من الخدمات الأخرى دون الحاجة لمراجعة محطة الحافلات، وسيكون للمشروع أثره الواضح في خطط وبرامج التنمية بالطائف، وتحقيق مستهدف رئيسي لرؤية المملكة 2030 عبر بناء منظومة النقل العام بالمنطقة، وانعكاس ذلك على نمو الاقتصاد المحلي والنهوض بالمجالات التجارية والاجتماعية والعمرانية والبيئية، كما يعزز جهود وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في تحسين جودة الحياة، وفتح قنوات استثمارية جديدة بالمنطقة.