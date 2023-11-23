خلال شهرين.. أكثر من 100 ألف مستفيد من خدمات نقل الركاب بالحافلات في الطائف

أعلنت الهيئة العامة للنقل تجاوُز عدد المستفيدين من خدمات مشروع النقل العام بالحافلات في محافظة الطائف إلى أكثر من 100 ألف راكب، خلال شهرين من إطلاق المشروع بداية سبتمبر الماضي، وذلك وفق إحصائيات أمانة الطائف لقياس الكثافة وكفاءة التشغيل.
وأوضحت أن المشروع يُعد أحد أهم المشاريع في المنطقة، ويسهم في توفير خيارات نقل متعددة لسكان وزوار المحافظة، ويرفع من مستوى السلامة، إضافة إلى تسهيل حركة التنقل وتقليل الازدحام المروري.
من جهتها، أوضحت أمانة الطائف أن العمل جارٍ حاليًا على استكمال تهيئة 182 نقطة توقف لحافلات النقل العام بالمحافظة؛ لاستيعاب المستفيدين من المشروع على مدار الساعة، وذلك بعد تدشين المشروع مؤخرًا برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود محافظ الطائف، وتنطلق عشرات الحافلات على 9 مسارات رئيسية بأنحاء المحافظة تربط أهم محاور ومعالم الطائف.
وأفادت بأن مشروع النقل العام بالحافلات في الطائف سجل تناميًا في الإقبال على وسيلة النقل العام بشكل تدريجي يتوافق مع الخطط التشغيلية للمشروع الذي أطلقته الهيئة بالتعاون مع الأمانة والجهات الأُخرى؛ بهدف تغيير نمط الحياة وتجويدها وأنسنة المدينة.
يُذكر أن مشروع النقل العام بالحافلات في محافظة الطائف يستخدم أحدث التقنيات ويوفر خيارات حجز ودفع متعددة وآمنة من خلال التطبيق الذي يمكّن الراكب من الحجز والدفع والاستفادة من العديد من الخدمات الأخرى دون الحاجة لمراجعة محطة الحافلات، وسيكون للمشروع أثره الواضح في خطط وبرامج التنمية بالطائف، وتحقيق مستهدف رئيسي لرؤية المملكة 2030 عبر بناء منظومة النقل العام بالمنطقة، وانعكاس ذلك على نمو الاقتصاد المحلي والنهوض بالمجالات التجارية والاجتماعية والعمرانية والبيئية، كما يعزز جهود وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في تحسين جودة الحياة، وفتح قنوات استثمارية جديدة بالمنطقة.