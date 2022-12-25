لا ينصح بـ"المبيت برًّا في المطامن".. "المسند": 3 أسباب لتشكّل الضباب

وتابع: "تجدر الإشارة إلى أن المناطق المنخفضة في المدينة وفي وقت الصباح وفي حالة سكون الرياح؛ تكون أبرد من المرتفعات؛ لأن الهواء البارد أثقل من الحار؛ لذا فإنه يتجمع في الليل وخاصة عند الفجر في المنخفضات، وهذا يفسر تكون الصقيع في الأراضي المنخفضة هذا في حالة سكون الرياح؛ وعليه لا يُنصح بأن يكون المبيت في البر في المطامن دائمًا".