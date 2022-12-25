لا ينصح بـ"المبيت برًّا في المطامن".. "المسند": 3 أسباب لتشكّل الضباب

أرجع أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند، تَشكل الضباب إلى 3 أسباب تتمثل في "ارتفاع نسبة الرطوبة خاصة بعد نزول الأمطار، والرياح الساكنة، وخلوّ السماء من السحب الحابسة للحرارة ليلًا؛ مما يسرع في تبريد سطح الأرض عبر الإشعاع الأرضي".
وأضاف "المسند"، عبر حسابه على "تويتر"، يقول: "عندئذ يبرد الهواء السفلي فيتكثف بخار الماء العالق في الهواء مشكلًا ضبابًا مرئيًّا".
وأوضح: "قد لا تمثل درجة الحرارة المقاسة في محطة الأرصاد، أو في جهاز خاص المدينة بأكملها؛ إذ إن درجة الحرارة تختلف في المدينة نفسها بين مكان وآخر إلى بضع درجات مئوية، وأحيانًا قد يصل الفرق إلى نحو 5 درجات مئوية في محيط بضع كيلومترات فقط".
وتابع: "تجدر الإشارة إلى أن المناطق المنخفضة في المدينة وفي وقت الصباح وفي حالة سكون الرياح؛ تكون أبرد من المرتفعات؛ لأن الهواء البارد أثقل من الحار؛ لذا فإنه يتجمع في الليل وخاصة عند الفجر في المنخفضات، وهذا يفسر تكون الصقيع في الأراضي المنخفضة هذا في حالة سكون الرياح؛ وعليه لا يُنصح بأن يكون المبيت في البر في المطامن دائمًا".