"الليث" على موعد مع افتتاح مشروع الاستزراع المائي للورقيات والثمريات.. الثلاثاء المقبل

وهو أكبر وقف للزراعة المائية على مساحة تقدّر بـ 200 ألف متر مربع؛ تقف خلفه جمعية البر الخيرية ببني يزيد، حيث يعتبر المشروع من الأوقاف والمشاريع الاستثمارية النوعية التي تحقق أثراً تنموياً واقتصادياً واجتماعياً، ويهدف إلى الاستدامة المالية للجمعية وخلق فرص وظيفية للشباب والفتيات ويساهم في الاستثمار الاجتماعي وتنمية الإنسان والمكان ويواكب رؤية 2030 في التنمية والاقتصاد والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.