محليات
"الليث" على موعد مع افتتاح مشروع الاستزراع المائي للورقيات والثمريات.. الثلاثاء المقبل
يعتبر من المشاريع الاستثمارية النوعية التي تحقق أثر تنموي واقتصادي واجتماعي
يترقب سكان محافظة الليث افتتاح أولى البيوت المحمية للزراعة المائية بقرية العين الحارة في السادس والعشرين من الشهر الهجري الجاري؛ برعاية محافظ الليث عمران بن حسن الزهراني.
وهو أكبر وقف للزراعة المائية على مساحة تقدّر بـ 200 ألف متر مربع؛ تقف خلفه جمعية البر الخيرية ببني يزيد، حيث يعتبر المشروع من الأوقاف والمشاريع الاستثمارية النوعية التي تحقق أثراً تنموياً واقتصادياً واجتماعياً، ويهدف إلى الاستدامة المالية للجمعية وخلق فرص وظيفية للشباب والفتيات ويساهم في الاستثمار الاجتماعي وتنمية الإنسان والمكان ويواكب رؤية 2030 في التنمية والاقتصاد والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.
ويقع المشروع وهو عبارة عن وقف للمحتاجين في قرية العين الحارة شرقي الليث، ويتمثل في الاستزراع المائي للورقيات والثمريات، وبطاقة إنتاجية تبلغ 2 طن في مرحلته الأولى.