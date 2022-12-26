أمانة الرياض تُعلن أسماء المرشحين للمقابلات الشخصية في وظائفها المطروحة عبر "جدارات"

وأوضحت الأمانة أن على المرشحين اصطحاب نسخ من المؤهلات العلمية، الهوية الوطنية، العنوان الوطني، الدورات التدريبية، مبينة إمكانية الاستفسار من خلال التواصل مع قسم التوظيف على الهاتف رقم 0114112222 تحويلة رقم ( 3603 – 3609 -3353 )