محتالة يتبعها المخدوعات.. "الخضيري" يحذّر مِن وهم "تحليل الشعر"

وأوضح "الخضيري"، عبر حسابه على منصة "إكس" الخميس، أن بحثًا علميًّا أنهى ذلك الغش -تحليل الشعر- قبل ٤٠ سنة؛ لكن لا يزال للجهل دور كبير في خداع الناس وأكل أموالهم.