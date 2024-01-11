محتالة يتبعها المخدوعات.. "الخضيري" يحذّر مِن وهم "تحليل الشعر"

حذّر أستاذ أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، من وهم "تحليل الشعر"؛ مشيرًا إلى أن إحدى المحتالات تزعم أن هذا التحليل يحل المشاكل الصحية، ويتبعها الجاهلات المخدوعات.
وأوضح "الخضيري"، عبر حسابه على منصة "إكس" الخميس، أن بحثًا علميًّا أنهى ذلك الغش -تحليل الشعر- قبل ٤٠ سنة؛ لكن لا يزال للجهل دور كبير في خداع الناس وأكل أموالهم.
وأضاف: "حذّر كثير من علماء الأبحاث واختصاصي الصحة من تحليل الشعر، الذي تزعم إحدى المحتالات أنه يحل مشاكلك الصحية، وترسل نفس النتيجة والنصيحة المنسوخة من جوجل لكل المريضات اللاتي انخدعن بها".
وأردف: تحليل الشعر "غير معترف به في النظم الصحية الحديثة بكل الدول، وانتهى من تلك الدول قبل ٤٠ سنة؛ إلا أن الجاهلات لا يزلن مخدوعات بها".