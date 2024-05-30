"النائب العام" يبحث ورئيس المحكمة العليا في "كوريا الجنوبية" العلاقات القضائية المشتركة

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات القضائية المشتركة بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها على الصعيد القضائي، وتبادل الخبرات في الأعمال العدلية وأفضل الممارسات القضائية في المملكة وكوريا الجنوبية.