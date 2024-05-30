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"النائب العام" يبحث ورئيس المحكمة العليا في "كوريا الجنوبية" العلاقات القضائية المشتركة
ناقشا تبادل الخبرات في الأعمال العدلية وأفضل الممارسات القضائية في البلدين
التقى النائب العام عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، والوفد المرافق بالعاصمة سيئول، رئيس إدارة المحاكم والمحكمة العليا في كوريا الجنوبية "تشيون داي يوب".
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات القضائية المشتركة بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها على الصعيد القضائي، وتبادل الخبرات في الأعمال العدلية وأفضل الممارسات القضائية في المملكة وكوريا الجنوبية.
ونوه "المعجب" بالدعم اللامحدود من قبل القيادة الرشيدة -أيدها الله- للسلطة القضائية في المملكة ومنحها الاستقلال التام وتطوير البيئة التشريعية بشكل مستمر لتحقيق العدالة الناجزة.