"موهبة" تطلق برنامج "موهوبو العمارة والتصميم" بالتعاون مع وزارة الثقافة

ويُعد برنامج "موهبة" الإثرائي الأكاديمي من أهم الأساليب العالمية المستخدمة في إثراء معرفة الطلبة الموهوبين، حيث يشتمل البرنامج على محتوى علمي إثرائي بنسبة 75%، ومهاري بنسبة 25%، ومن هذا المنطلق صممت "موهبة" وحدات إثرائية علمية لتعميق معارف وخبرات الطلاب في عدد من المجالات العلمية، ضمن 4 مسارات رئيسية، وهي: العلوم الهندسية، والعلوم الطبية، والعلوم الحيوية والكيمائية، وعلوم الفيزياء والأرض والفضاء، وعلوم الحاسب والرياضيات التطبيقية، بهدف مواصلة بناء خبرات نوعية تراكمية علمية، تزداد عمقًا وتنوعًا كلما تقدم الطلبة في المشاركة عامًا بعد عام، كما سيلعب الدور المهاري في تنمية المهارات الشخصية والاجتماعية والابتكارية المواكبة لمهارات القرن الـ21 كمهارات الاتصال والقيادة والتفكير الناقد والإبداعي، واتخاذ القرارات وحل المشاكل.