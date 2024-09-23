"المرور" تضبط 1022 دراجة آلية مخالفة بمناطق المملكة خلال أسبوع

وفيما يخص نتائج الحملة في باقي الإدارات، فجاءت كالتالي: الطائف 46 دراجة مخالفة، ثم العاصمة المقدّسة 37 مخالفة، وعسير 21، ثم نجران 19، والقريات 10، والحدود الشمالية 8 مخالفات، والجوف 3 مخالفات، والباحة وتبوك مخالفة واحدة.