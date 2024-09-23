"المرور" تضبط 1022 دراجة آلية مخالفة بمناطق المملكة خلال أسبوع

نجحت الإدارة العامة للمرور في ضبط 1022 دراجة آلية مخالفة بجميع مناطق المملكة ضمن حملاتها الميدانية خلال الفترة من الأحد الموافق 15 سبتمبر حتى السبت 21 سبتمبر.
وجاءت محافظة جدة في مقدمة الإدارات التي ضبطت مخالفات بواقع 492 مخالفة، تلتها المنطقة الشرقية 86 مخالفة، ثم القصيم 85، والرياض 82 مخالفة، تلتها المدينة المنوّرة 69، وجازان 51 مخالفة.
وفيما يخص نتائج الحملة في باقي الإدارات، فجاءت كالتالي: الطائف 46 دراجة مخالفة، ثم العاصمة المقدّسة 37 مخالفة، وعسير 21، ثم نجران 19، والقريات 10، والحدود الشمالية 8 مخالفات، والجوف 3 مخالفات، والباحة وتبوك مخالفة واحدة.
وأهابت الإدارة، بالجميع، التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.