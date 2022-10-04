"السديس" يوجّه بتشكيل مجلس فتيات وكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي

انطلاقًا من الدور الريادي للمرأة في خدمة الحرمين الشريفين، وجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بتشكيل مجلس فتيات وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي.