"السديس" يوجّه بتشكيل مجلس فتيات وكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي

انطلاقًا من الدور الريادي للمرأة في خدمة الحرمين الشريفين، وجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بتشكيل مجلس فتيات وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي.
ويهدف المجلس إلى تفعيل دور فتيات الوكالة وتمكينهن وتمتين مهاراتهن القيادية؛ بحيث يكنّ صوت الكفاءات الشابة داخل الوكالة؛ لدعم مشاركتهن في بناء المشاريع والمبادرات، وصنع القرارات، وتعزيز مشاركتهن في المحافل الخارجية.
يأتي هذا التشكيل استجابة لتوجهات القيادة الرشيدة -أيدها الله- لدعم القيادات الواعدة وتمكينها وتعزيز دورها في تحقيق رؤية المملكة 2030.