90 فعاليّة في روزنامة إدارة تعليم الطائف للاحتفاء باليوم الوطني السعودي الـ94

أنهت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف جاهزيتها واستعدادها للاحتفاء باليوم الوطني الـ 94 للمملكة العربية السعودية تحت شعار "نحلم ونحقق"، من خلال روزنامة من الفعاليّات تحتوي على 90 فعاليّة بمتابعة من الشؤون التعليمية - إدارة الأداء التعليمي - قسم النشاط الطلابي، والتي ستنفذ على مستوى الإدارة العامة ومكاتب التعليم والمدارس بمختلف المراحل التعليمية للبنين والبنات، وذلك على مدى ثمانية أيام.
وبيّنت الروزنامة تنوع البرامج المقدمة التي تستهدف منسوبي إدارة التعليم والطلبة وأفراد المجتمع.
وأكد لـ "سبق" المدير العام للتعليم الدكتور سعيد بن عبد الله الغامدي، أهمية تفعيل الاحتفاء بالمناسبة ودورها في ترسيخ وتنمية المواطنة الصادقة في النفوس، وإبراز الدور العظيم الذي قام به المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- في توحيد هذا الكيان الشامخ.
وأشار الدكتور "الغامدي" إلى توثيق مشاركات الطلبة في حب الوطن والفخر بأمجاده، وبمشاركة أولياء الأمور ونشرها على منصة x مع أهمية الالتزام بهوية الاحتفال والهاشتاقات المعتمدة والتعميم المنظم للاحتفال بهذه المناسبة وفق توجيهات وزارة التعليم.