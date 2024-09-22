90 فعاليّة في روزنامة إدارة تعليم الطائف للاحتفاء باليوم الوطني السعودي الـ94

وأكد لـ "سبق" المدير العام للتعليم الدكتور سعيد بن عبد الله الغامدي، أهمية تفعيل الاحتفاء بالمناسبة ودورها في ترسيخ وتنمية المواطنة الصادقة في النفوس، وإبراز الدور العظيم الذي قام به المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- في توحيد هذا الكيان الشامخ.