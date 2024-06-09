"تقييم" تحذّر من التعامل مع المواقع الإلكترونية التي تنتحل هوية موقع "تقدير"

ونبّهت "تقييم" إلى أن مثل هذه الممارسات والعمليات الاحتيالية تستهدف الحصول على البيانات الشخصية والمصرفية؛ داعيةً كافة عملائها إلى ضرورة التأكد من استخدام القنوات الرسمية للتواصل؛ وذلك من خلال الرقم الموحد (920011244)، أو موقع تقدير الإلكتروني taqdeer.sa، والتي تستقبل من خلالها جميع طلبات العملاء والرد على كل الاستفسارات والشكاوى.