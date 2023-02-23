جازان تحصد الإنجازات.. الفارس "قحل" ينال كأس بطولة ‎"يوم التأسيس" بالرياض

تمكَّن الفارس عبد العزيز محمد قحل، من تحقيق كأس بطولة "يوم التأسيس" في الدرعية بمدينة الرياض، بعد منافسةٍ مع أكثر من 80 فارسًا.
وقال رئيس مجلس إدارة جمعية فرسان لقفز الحواجز بمنطقة جازان، الدكتور محمد بن علي أحمد قحل، لـ"سبق": هذا الإنجاز الذي حقّقه الفارس عبدالعزيز محمد قحل، في بطولة يوم التأسيس بالدرعية بمدينة الرياض، بتحقيقه صدارةَ الشوط الأول؛ هو إنجاز لمنطقة جازان.
وأضاف: يأتي هذا الإنجاز بدعمٍ من جمعية فرسان لقفز الحواجز بمنطقة جازان، التي قدمت الكثير للفرسان، من دورات، ومعسكرات تدريبية متقدّمة، وإقامة المسابقات والبطولات؛ بهدف تطوير وتأهيل الفروسية والفرسان.
وأردف "قحل": "منطقتنا مليئة بالفرسان المبدعين؛ فقد حقّق الفارس عبدالرحمن قحل لقبَ بطل الدوري السعودي للعام الماضي، وذلك في فئة small، كما حقّق الفارس محمد عقيلي وصيف البطل، فيما حقّق الفارس عبدالرحمن قحل لقب بطل كأس محافظ جدة، وفاز بجائزة البطولة؛ وهي سيارة مقدمة من الأمير سعود بن جلوي محافظ جدة في مطلع هذا العام 2023م".
وتابع: تأهّل أربعة فرسان من المنطقة حاليًّا لنهائي دوري الاتحاد السعودي للفروسية؛ وهم: الفارس عبدالرحمن قحل، والفارس محمد عقيلي، والفارس عبدالعزيز قحل، والفارس محمد الأشقر، وهذا يعتبر إنجازًا كبيرًا لفرسان المنطقة لم يتحقّق قبل ذلك، ونُهدِي هذا الإنجاز لأمير المنطقة، ونائبه، ولجميع أبناء منطقة جازان الحبيبة".