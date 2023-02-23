جازان تحصد الإنجازات.. الفارس "قحل" ينال كأس بطولة ‎"يوم التأسيس" بالرياض

وتابع: تأهّل أربعة فرسان من المنطقة حاليًّا لنهائي دوري الاتحاد السعودي للفروسية؛ وهم: الفارس عبدالرحمن قحل، والفارس محمد عقيلي، والفارس عبدالعزيز قحل، والفارس محمد الأشقر، وهذا يعتبر إنجازًا كبيرًا لفرسان المنطقة لم يتحقّق قبل ذلك، ونُهدِي هذا الإنجاز لأمير المنطقة، ونائبه، ولجميع أبناء منطقة جازان الحبيبة".