"روبوت متحرك" يقدّم الفتوى للحُجاج في مسجد نمرة بعرفة

ويحقق "الروبوت الآلي" التواصل المرئي، عن بُعد، بين السائل والمفتي على مدار 24 ساعة، وتقديم التوعية والإرشاد التي يحتاجها الحجاج طيلة الموسم، من خلال نظام تحكم آلي وفق مسارات مبرمجة ومستشعرات حركة حساسة، إضافة لخاصية الإنذار المبكر ثلاثية الأبعاد مع البث الصوتي في الوقت المطلوب.