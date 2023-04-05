برنامج "فرز الوحدات العقارية" ينتهي من 9.3 ملايين م2 خلال الربع الأول من 2023م

يُذكر أن خدمات فرز الوحدات العقارية يمكن من خلالها فرز أو إعادة فرز مبنى أو مجمع عقاري إلى وحدات عقارية عدة، أو إعادة توزيع أجزاء العقار بالدمج أو التقسيم، لتحدد المعلومات كافة عن الوحدة العقارية ونصابها من مساحة الأرض والأجزاء المشتركة في العقار وحقوق الاستخدام، وتُقدَّم الخدمة للمستفيدين (المالك أو المطور) من خلال المكاتب الهندسية والمساحية المعتمدة لدى البرنامج، وتُصدّر بعد التدقيق والموافقة على طلب محاضر الفرز إلى كتابة العدل إلكترونياً.