محمية الإمام تركي الملكية تشارك بموسم النحالين بأكثر من 25,737 خلية

وتعد محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ثاني أكبر المحميات الملكية، بامتدادها على مساحة 91,500 كم2 في الجزء الشمالي الشرقي من المملكة، وتعد موئلاً طبيعيًا لأكثر من 138 نوعًا من الكائنات الفطرية، من بينها أنواع نادرة مثل غزلان الريم والمها الوضيحي والنعام العربي وأكثر من 179 نوعًا نباتيًا مثل أشجار الطلح والسدر، كما تضم المحمية عددًا من المواقع التاريخية والتراثية العريقة.