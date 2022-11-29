خادم الحرمين يصدر أمراً ملكياً بتعيين 84 عضواً بمرتبة ملازم تحقيق على سلك أعضاء النيابة العامة القضائي

وثمّن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، الأمر الملكي، مشيراً إلى أنه يأتي في إطار الدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، للنيابة العامة، واهتمامه البالغ والمستمر بشؤونها الوظيفية، وحرصه الدائم على تحقيق مزيدٍ من التطوير والازدهار لمرفق النيابة العامة، تماشياً مع رؤية المملكة 2030.