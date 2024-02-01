السعودية الثالثة عربياً في معدلات "البدانة".. وحائل الأولى على مستوى مناطق المملكة في السمنة

وأكد الدكتور البكر، أن تأثيرات السمنة السلبية، تتمثل في قلة الحركة وآلام وخشونة المفاصل، والشخير وإغلاق النفس الليلي، وآلام الظهر والديسك، كما تؤثر السمنة في القدرة على الإنجاب، مطالباً بأهمية الاطلاع على المعلومات الغذائية في كل منتج لما لها من فائدة في معرفة السعرات الحرارية للإنسان، داعياً إلى اتباع نشاط حركي يومياً باستخدام تطبيقات المشي بحيث لا يقل عدد الخطوات اليومية عن عشرة آلاف خطوة.