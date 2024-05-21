"ولادة مفاجئة داخل مركبة" في ينبع.. وتدخل طبي عاجل يكلل بإنقاذ حياة الجنين

وأضاف التجمُّع أنه على الفور تدخلت الفرق الطبية بنقل الأم وجنينها من السيارة إلى الطوارئ والبدء فوراً بعمليات الإنعاش القلبي الرئوي CPR للجنين وفق البروتوكول المتبع لهذه الحالات، في محاولة لاستعادة النبض والتنفس استمرت لمدة عشر دقائق من الإنعاش المستمر حتى استعاد النبض والتنفس، وتمّ نقله إلى قسم العناية المركزة للأطفال لمتابعة الخطة العلاجية واستقرار حالته الصحية.