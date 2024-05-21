"ولادة مفاجئة داخل مركبة" في ينبع.. وتدخل طبي عاجل يكلل بإنقاذ حياة الجنين

تمكن فريق طبي متخصّص بمستشفى ينبع العام، عضو تجمُّع المدينة المنوّرة الصحي، من إنقاذ حياة جنين بعد حالة ولادة مفاجئة داخل المركبة، وقبل الوصول لمستشفى ينبع العام.
وفي التفاصيل، أوضح تجمُّع المدينة المنوّرة الصحي، أن الجنين وصل إلى طوارئ مستشفى ينبع العام رفقة والديه وهو يعاني عدم وجود نبض وانقطاعاً تاماً للتنفس وحالة ارتخاء وانعدام للحركة.
وأضاف التجمُّع أنه على الفور تدخلت الفرق الطبية بنقل الأم وجنينها من السيارة إلى الطوارئ والبدء فوراً بعمليات الإنعاش القلبي الرئوي CPR للجنين وفق البروتوكول المتبع لهذه الحالات، في محاولة لاستعادة النبض والتنفس استمرت لمدة عشر دقائق من الإنعاش المستمر حتى استعاد النبض والتنفس، وتمّ نقله إلى قسم العناية المركزة للأطفال لمتابعة الخطة العلاجية واستقرار حالته الصحية.
وبيّن التجمُّع الصحي أن فريقاً طبياً متخصصاً في أمراض النساء والولادة عمل على تقديم الرعاية الصحية اللازمة ومراقبة العلامات الحيوية للأم والاطمئنان على صحتها حتى استقرت حالتها تماماً، ولله الحمد.