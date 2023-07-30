"إتقان العقارية" تطرح "قطوف نجد 7" لبيع 11 منتجًا عقاريًّا بمنطقة الرياض الـ13 أغسطس

"إتقان العقارية" تطرح "قطوف نجد 7" لبيع 11 منتجًا عقاريًّا بمنطقة الرياض الـ13 أغسطس
مواصلةً لعقدها الفريد من العقارات المتميزة بـ"عمق نجد الاستراتيجي"؛ حددت شركة إتقان العقارية -رائدة التسويق العقاري بالمملكة- الموعد الزمني لانطلاق مزاد "قطوف 7" الإلكتروني الذي تنفذه بإشراف مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ)، وبقرار من محكمة التنفيذ؛ حيث يبدأ المزاد يوم الأحد الـ13 أغسطس 2023م، في تمام الساعة العاشرة صباحًا، ويختتم تمام الساعة السادسة مساءً يوم الـ15 أغسطس 2023م، عبر منصة الدال للمزادات العقارية، استكمالًا لسلسلة "قطوف نجد" التي تضم مجموعة فريدة من المنتجات الفريدة.
وفي التفاصيل، أوضحت "شركة إتقان" أن "قطوف نجد 7" تنطلق بحلة فريدة تضم 11 منتجًا عقاريًّا بمنطقة الرياض، وتمثل مجموعة فريدة من المنتجات العقارية الواعدة التي تمثل محط أنظار المستثمرين الراغبين في اقتناص الفرص المتميزة متنوعة الاستخدامات.
وبيّنت أن العقارات المعروضة بالمزاد هي: أرض سكنية بوادي الدواسر وفيلا بالخرج، وأرض العيون ذات الاستخدام السكني، وأراضي الديرة 1- 2 بالخرج، وأرض السلامية بحوطة بني تميم، وأرض المسميات 1- 2، وأرض أم الشعال الزراعية، وأرض المصفاة بالرياض التي تستخدم تجاري وسكني وأرض الغنامية بالرياض.
وأهابت شركة "إتقان العقارية" بالمطورين والمستثمرين والمواطنين الراغبين في الشراء والمزايدة، المبادرة بتطبيق كل الشروط المدرجة في حسابات الشركة الرسمية قبل بدء المزاد؛ كما دعت عملاءها للتواصل والاستفسار عن المنتجات عبر الموقع الإلكتروني للشركة وحساباتها بالتواصل الاجتماعي، أو بالاتصال بخدمة العملاء على الرقم "920001019"، أو الجوال "0539647777".