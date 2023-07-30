"إتقان العقارية" تطرح "قطوف نجد 7" لبيع 11 منتجًا عقاريًّا بمنطقة الرياض الـ13 أغسطس

مواصلةً لعقدها الفريد من العقارات المتميزة بـ"عمق نجد الاستراتيجي"؛ حددت شركة إتقان العقارية -رائدة التسويق العقاري بالمملكة- الموعد الزمني لانطلاق مزاد "قطوف 7" الإلكتروني الذي تنفذه بإشراف مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ)، وبقرار من محكمة التنفيذ؛ حيث يبدأ المزاد يوم الأحد الـ13 أغسطس 2023م، في تمام الساعة العاشرة صباحًا، ويختتم تمام الساعة السادسة مساءً يوم الـ15 أغسطس 2023م، عبر منصة الدال للمزادات العقارية، استكمالًا لسلسلة "قطوف نجد" التي تضم مجموعة فريدة من المنتجات الفريدة.