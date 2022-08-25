بالفيديو.. خروج ١٠ حالات من مصابي حادث "ريزا" التركية من المستشفى

وكانت سفارة المملكة العربية السعودية في تركيا، وبالتنسيق مع وزارة الصحة، قد أجلت المواطنين المصابين في الحادث المروري في مدينة "ريزا" في شمال تركيا، عبر طائرتي إخلاء طبي لاستكمال علاجهم في مستشفيات المملكة، وذلك بتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولي عهده الأمير محمد بن سلمان.