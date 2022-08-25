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بالفيديو.. خروج ١٠ حالات من مصابي حادث "ريزا" التركية من المستشفى
المتحدث باسم تجمع المدينة الصحي: ٦ حالات لا تزال تتلقى الرعاية
أكد متحدث تجمع المدينة المنورة الصحي عبدالرحمن حموده أن مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة استقبل ١٦ حالة من مصابي حادث "ريزا التركية".
وأشار إلى خروج 10 حالات من المستشفى من مصابي الحادث عقب تلقيهم العلاج، فيما تتبقى 6 حالات لتلقي الرعاية الطبية، وهم بصحة جيدة الآن.
وكانت سفارة المملكة العربية السعودية في تركيا، وبالتنسيق مع وزارة الصحة، قد أجلت المواطنين المصابين في الحادث المروري في مدينة "ريزا" في شمال تركيا، عبر طائرتي إخلاء طبي لاستكمال علاجهم في مستشفيات المملكة، وذلك بتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولي عهده الأمير محمد بن سلمان.
ووصل المواطنون المصابون بحادث مروري في "ريزا التركية" إلى مستشفى الملك فهد في المدينة المنورة.