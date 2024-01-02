متى تتحمّل جهة العمل علاج الموظف؟ وماذا عن سيارته؟.. حالات يبرزها مختص

وأضاف، في مداخلة مع برنامج اليوم في قناة الإخبارية، أن الإصابات نوعان، منها الإصابات العادية والأخرى التي تسبب العجز المؤقت أو الدائم، وفي جميع الأحوال النظام كفل للعامل الحماية الكاملة.