متى تتحمّل جهة العمل علاج الموظف؟ وماذا عن سيارته؟.. حالات يبرزها مختص

أكّد المستشار في الموارد البشرية ماجد القعيط، أن تعرُّض الموظف لحادث أثناء ذهابه إلى العمل، يقع تحت مظلة إصابات العمل، والمنشأة ملزمة بعلاجه وتحمُّل جميع النفقات اللازمة.
وأوضح "القعيط" أن الإصابة التي تحدث أثناء العمل أو بسبب العمل أو حتى خلال ذهاب الموظف للعمل أو إن كان في رحلة عمل تعد إصابات عمل وتتحمَّل المنشأة تكلفة العلاج للموظف.
وأضاف، في مداخلة مع برنامج اليوم في قناة الإخبارية، أن الإصابات نوعان، منها الإصابات العادية والأخرى التي تسبب العجز المؤقت أو الدائم، وفي جميع الأحوال النظام كفل للعامل الحماية الكاملة.
وحول طريقة احتساب التعويضات عن إصابات العمل، أكّد "القعيط" أن نظام العمل يكفل التعويض عن إصابات العامل نفسه، وليس الأضرار المادية، مثل سيارة الموظف، أو غيرها التي تتوقف على التنظيمات داخل الشركة أو المنشأة نفسها.