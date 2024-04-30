السياحة في قمة الضيافة: نلتزم بدعم المستثمرين وتمكين القطاع لمواكبة النهضة في المملكة

يُذكر أن وزارة السياحة أطلقت مؤخرًا برنامج ممكنات الاستثمار السياحي، مبادرة ممكنات الاستثمار في قطاع الضيافة؛ وذلك بالتعاون مع وزارة الاستثمار لتعزيز الاستثمارات في الوجهات المستهدفة في عدد من مناطق المملكة، وتهدف المبادرة إلى الإسهام في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسیاحة من خلال إيجاد استثمارات جديدة في تلك الوجهات تصل إلى 42.3 مليار ريال والإسهام في الناتج المحلي بنحو 16.4 مليار ريال، وإيجاد 120 ألف وظيفة، إضافة إلى زيادة عرض 42 ألف غرفة إضافية.