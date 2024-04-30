السياحة في قمة الضيافة: نلتزم بدعم المستثمرين وتمكين القطاع لمواكبة النهضة في المملكة

أكد المهندس محمود عبدالهادي وكيل وزارة السياحة لتمكين الوجهات السياحية، خلال قمة مستقبل الضيافة، على التزام الوزارة لتمكين قطاع الضيافة وتطويره؛ وذلك من خلال دعم المستثمرين في القطاع، وبما يتماشى مع النهضة التي يشهدها القطاع السياحي بالمملكة.
وتتواصل فعاليات قمة مستقبل الضيافة المقامة في مدينة الرياض حتى الأول من مايو القادم بمشاركة كبيرة من صناع القرار في مجال الاستثمار بالضيافة وريادة الأعمال في القطاع.
وكانت وزارة السياحة قد شاركت في جلسة حوارية ضمن فعاليات القمة والتي جاءت بعنوان "الفرص الاستثمارية في قطاع الضيافة بالمملكة العربية السعودية بما يتماشى مع رؤية 2030"، استعرض خلالها آفاق نمو وتطور قطاع الضيافة في المملكة، متناولًا المحفزات والتسهيلات الكبيرة التي تقدّمها الوزارة ضمن عدد من البرامج والمبادرات لتشجيع المستثمرين لاستثمار رؤوس أموالهم في القطاع السياحي الواعد.
يُذكر أن وزارة السياحة أطلقت مؤخرًا برنامج ممكنات الاستثمار السياحي، مبادرة ممكنات الاستثمار في قطاع الضيافة؛ وذلك بالتعاون مع وزارة الاستثمار لتعزيز الاستثمارات في الوجهات المستهدفة في عدد من مناطق المملكة، وتهدف المبادرة إلى الإسهام في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسیاحة من خلال إيجاد استثمارات جديدة في تلك الوجهات تصل إلى 42.3 مليار ريال والإسهام في الناتج المحلي بنحو 16.4 مليار ريال، وإيجاد 120 ألف وظيفة، إضافة إلى زيادة عرض 42 ألف غرفة إضافية.