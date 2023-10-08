إطلاق أول عيادة سكري في القطاع الخاص بمفهوم دايابيتر للرعاية الصحية الشاملة بالمملكة

وأضافت: يسعدنا أن نشارككم الإعلان عن هذا الإنجاز الذي نفتخر به. نحن نسعى ليكون هذا المشروع بيئة طبية مثالية للأطفال والبالغين المصابين بداء السكري من النوع الأول، وليكون مساعدًا في تخفيف العبء النفسي على المرضى وأسرهم. وبالتعاون مع شركة "مدترونيك" سنقدم مشروعًا متكاملًا مجهزًا بأحدث التقنيات والأبحاث السريرية المتطورة لمساعدة مرضى السكري على الحياة بشكل أفضل كل يوم. نحن نسعى بكل جهد لإطلاق وتشغيل مركز دايابيتر في "ذا كلنكس" خلال فترة 10 أشهر من الآن، ونتطلّع إلى شراكة طويلة ومستدامة مع مدترونيك، وإلى مساهمة متميزة في خدمة مجتمعنا، تماشيًا مع أهداف رؤية المملكة 2030 للقطاع الصحي".