مسالخ تستغل أيام النحر وتقفز بالأسعار 100%.. ومواطنون يتساءلون عن الرقابة!

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة المهندس محمد بن علي آل عطيف، أن المسالخ التي تخدم المستفيدين تشمل جميع محافظات منطقة جازان؛ وذلك تحت إشراف ومتابعة وتنظيم 95 موظفًا من الكوادر البيطرية والفنية والإداريين وحراس الأمن التابعين للوزارة، إضافةً لـ307 من الأطباء البيطريين، والجزارين، وعمال النظافة، والإداريين، وحراس الأمن التابعين لمشغلي المسالخ، حيث يمارس الأطباء البيطريون والمراقبون الصحيون مهامهم في الكشف على الأضاحي والتأكد من خلوها من الأمراض المعدية والوبائية وفحص اللحوم بأيام النحر وضمان سلامتها للاستهلاك الآدمي في المسالخ والمطابخ المرخصة لممارسة الذبح الموسمي.