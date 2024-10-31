البديوي: تعاونٌ خليجي لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة

ولفت النظر إلى أنه فـي ظـل الاهتمـام بـرواد الأعمـال والمشـروعات الصغيـرة والمتوسـطة، تـم إنشـاء لجنـة المسـؤولين عـن مبادرات رواد الأعمـال والاقتصاد المعرفـي للمشـروعات الصغيـرة والمتوسـطة بـدول المجلـس، تتبـع للجنـة التعـاون التجـاري لمجلـس التعـاون، وتعقد لقاءات سنوية بين أصحاب المعالي أعضاء لجنة التعاون التجاري مع رواد الأعمال، وخرجت جميع تلك اللقاءات بتوصيات ومبادرات تعمل الدول الأعضاء على إنجازها؛ حيث تم عقد منتدى خليجي سنوي في سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية ودولة قطر، وسيستكمل عقدها في بقية الدول الأعضاء خلال الأعوام القادمة؛ مبينًا أن هذه المنتديات قدمت عدة مبادرات من أهمها تبني قاعدة بيانات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في دول المجلس، ودراسة فرص ممارسة الأعمال لإيجاد الشراكات والتكتلات بين هذه المؤسسات، وإنشاء منصة لرواد الأعمال الخليجيين توفر البيانات والمعلومات اللازمة لرواد الأعمال الخليجيين للتعرف على العرض والطلب في سوق العمل، والاطلاع على الفرص الاستثمارية في المنطقة وقنوات التمويل والجهات الداعمة؛ لتمكينهم من تطوير وتحسين أعمالهم وتكون منصة للتحاور والتشاور بين رواد الأعمال والمستثمرين لتيسير تواصل رواد الأعمال بينهم وبين المستثمرين والممولين والعملاء والباحثين عن عمل، وتعمل الأمانة العامة لمجلس التعاون حاليًا على تطوير النسخة الثانية من المنصة خلال العام المقبل.