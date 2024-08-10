"النادر" يستعد لكسر حاجز نصف المليون ريال في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2024

وعد مركز النادر للصقور بمواصلة التميُّز في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2024؛ الذي ينظِّمه نادي الصقور السعودي، بمشاركة مزارع إنتاج رائدة من 16 دولة حول العالم، ويستمر حتى الـ24 من أغسطس الجاري، في مقر النادي بمَلهم (شمال مدينة الرياض).
وكشف نايف عبدالمحسن آل مسعود من مركز النادر للصقور، أن المركز ينوي خطف الأضواء كما حدث في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2023، حيث نجح المركز في بيع أغلى صقر حر من إنتاج محلي بمبلغ نصف مليون ريال.
وقال: "نعرض هذا العام عشرة صقور مميزة جداً، ونطمح في تحقيق رقم أقوى من الذي تم تحقيقه العام الماضي"، مشيراً إلى أن المركز يركز على إنتاج صقور المزاين، حيث حقق في العلا بطولة فئة جير بيور، وسيكون هنالك تواجد في فئة الصقر الحر.
وثمّن آل مسعود الجهود الكبيرة التي يبذلها نادي الصقور السعودي في دعم المنتجين والتسهيلات الكبيرة التي يقدمها لهم للمشاركة في فعالياته المختلفة، موضحاً أن هذه المشاركة الثانية لمركز النادر للصقور في المزاد، بعد مشاركة أولى ناجحة.
ويستقطب المزاد، على مدى 20 يوماً، نُخبة سلالات الصقور المنتجة في العالم، في حدث هو الأكبر من نوعه عالمياً، الذي أصبح منصة دولية يلتقي فيها الصقارون ومنتجو الصقور سنوياً، ما يعكس جهود نادي الصقور السعودي في الحفاظ على إرث الصقارة التاريخي والإنساني العريق، ودعمه الدائم لمزارع إنتاج الصقور الرائدة؛ سعياً إلى تعزيز مكانة المملكة كوجهة عالمية للصقور والصقارين.