"انفجار ونار وموت صديق" ينقذه من الهندوسية للإسلام.. فما قصته؟

وأشار إلى أنه شعر بصدمة كبيرة وجلس مراراً مع نفسه يستذكر صديقه ودعوته له لدخول الإسلام، وبدأ يتفكر في المصير بعد الموت، ليبدأ في السؤال عن الإسلام والتعرف على طرق الطهارة والصلاة، ثم قرر اعتناق الإسلام ونطق الشهادتين.