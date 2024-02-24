انطلاق مؤتمر "جراحة المناظير المتقدمة والفتوق الجراحية" غدًا بالرياض

يستضيف مستشفى الملك سلمان، عضو تجمع الرياض الصحي الأول، غدًا الأحد، في العاصمة، مؤتمر "جراحة المناظير المتقدمة والفتوق الجراحية"؛ بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين محليًّا وعالميًّا.
ويستضيف المؤتمر، الذي يستمر لمدة يومين، الجراح العالمي الدكتور رادو فيكتور؛ للاستفادة من خبراته في مجال التطورات الحديثة في جراحة المناظير.
ويعمل الخبير العالمي، على عمليات الروبوت الآلي في جراحة المناظير، بإصلاح الفتوق الجراحية بين جدار عضلات البطن.
وتعتبر تلك الطريقة جديدة على مستوى المملكة وليست تلك التقليدية التي يتم فيها إصلاح الفتق عن طريق الفتح أو من خلال تجويف البطني.
وتُعَد هذه العمليات أقل ألمًا من الطريقة العادية وأكثر ترميمًا لجدار البطن، خصوصًا في حالات حدوث الانفصال العضلي كالذي يحدث بعد الحمل.
يُذكر أن مؤتمر "جراحة المناظير المتقدمة والفتوق الجراحية"، يضم ورش عمل متخصصة ومحاضرات؛ لتبادل الخبرات بين الأطباء، بما يعود بالنفع على المريض، والتعريف بالتقنيات الجديدة من حيث طريقة إجراء العمليات بأنواعها المختلفة.