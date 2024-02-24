انطلاق مؤتمر "جراحة المناظير المتقدمة والفتوق الجراحية" غدًا بالرياض

يستضيف مستشفى الملك سلمان، عضو تجمع الرياض الصحي الأول، غدًا الأحد، في العاصمة، مؤتمر "جراحة المناظير المتقدمة والفتوق الجراحية"؛ بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين محليًّا وعالميًّا.