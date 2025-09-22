الرئيس التنفيذي لشركة "طيبة": اليوم الوطني مناسبة جليلة يتجدد فيها الولاء بين شعب وفيّ وقيادة تسير بنا نحو "عزنا ورفعتنا"

رفع سلطان العتيبي الرئيس التنفيذي لشركة "طيبة" أسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله –، والشعب السعودي النبيل بمناسبة اليوم الوطني الخامس والتسعين للمملكة داعياً الله أن يديم عليها عزها وأمنها واستقرارها.
وقال العتيبي إن هذه المناسبة الجليلة تُجسّد وحدة الوطن وصموده وازدهاره، ويتجدد فيها الولاء والمحبة والتلاحم والثقة بين شعب وفي وقيادة تسير بالوطن نحو الرفعة والعز، في ظل القيم التي أرساها القائد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، طيب الله ثراه، والإنجازات التي تحققت للمملكة والتنمية والتطور في كافة المجالات التي أصبحت محط أنظار العالم.
وأكد أن شركة "طيبة"، بصفتها شركة رائدة في قطاع الضيافة، تشارك الشعب السعودي احتفاله باليوم الوطني الخامس والتسعين، وتفخر بكونها جزءًا من مسيرة المملكة العربية السعودية لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، من خلال إسهامها في نمو قطاع السياحة وتعزيز البنية التحتية للضيافة في البلاد بما يدعم مكانة المملكة كمقصد سياحي عالمي، عبر تقديم تجارب ضيافة مبتكرة تتناغم مع المعايير العالمية، وتعكس في الوقت ذاته القيم الروحانية والثقافية الأصيلة للمملكة، من منطلق الإيمان بأن "عزنا بطبعنا" الذي يعكس أصالة وقيم الشعب السعودي.
وأوضح العتيبي إن شركة "طيبة" استثمرت بشكل كبير في تطوير كوادرها السعودية، مُوفرة لهم فرص التدريب والتطوير التي تتيح صقل المهارات والتفوق للجيل الجديد من القادة السعوديين لقطاع الضيافة. كما عملت استثماراتها في البنية التحتية على ضمان أعلى معايير التميز من خلال استخدام أحدث تقنيات الضيافة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لتعزيز تجربة ضيوفها بما يعزز نمو قطاع السياحة في البلاد ومكانة المملكة كمقصد سياحي عالمي.ً
وأضاف "مع احتفالنا باليوم الوطني السعودي، نتطلع إلى استمرار النمو والتطور في قطاع الضيافة، مدفوعين برؤية 2030 وإمكانات المملكة اللامحدودة وإيماننا بأن "عزنا برؤيتنا"، لتواصل شركة "طيبة" القيام بدور رائد في تشكيل مستقبل قطاع الضيافة وتعزيز التنوع الاقتصادي والازدهار في المملكة."