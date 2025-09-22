الرئيس التنفيذي لشركة "طيبة": اليوم الوطني مناسبة جليلة يتجدد فيها الولاء بين شعب وفيّ وقيادة تسير بنا نحو "عزنا ورفعتنا"

وأكد أن شركة "طيبة"، بصفتها شركة رائدة في قطاع الضيافة، تشارك الشعب السعودي احتفاله باليوم الوطني الخامس والتسعين، وتفخر بكونها جزءًا من مسيرة المملكة العربية السعودية لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، من خلال إسهامها في نمو قطاع السياحة وتعزيز البنية التحتية للضيافة في البلاد بما يدعم مكانة المملكة كمقصد سياحي عالمي، عبر تقديم تجارب ضيافة مبتكرة تتناغم مع المعايير العالمية، وتعكس في الوقت ذاته القيم الروحانية والثقافية الأصيلة للمملكة، من منطلق الإيمان بأن "عزنا بطبعنا" الذي يعكس أصالة وقيم الشعب السعودي.