"سلطان بن سلمان" يدشّن أكبر غرفة حسّية بمطار الملك فهد لخدمة الأطفال ذوي الإعاقة وكبار السن

وأكد الأمير سلطان بن سلمان أن تدشين الغرفة الحسية في مطار الملك فهد الدولي يأتي بعد نجاح المبادرة في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، مشيرًا إلى خطط التوسّع مستقبلًا في مطار الملك عبدالعزيز بجدة، ومثمنًا الدعم الكبير من الدولة – رعاها الله – في تطوير الخدمات المتخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، وحرص القيادة على دعم المبادرات الوطنية الموجهة لخدمتهم.