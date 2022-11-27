منطقة كأس العالم في موسم حائل تجذب الزوار

يشار إلى أن موسم حائل انطلق في 17 نوفمبر الجاري، وكانت أولى فعالياته كأس موسم حائل للصقور قبل أن تنطلق مناطق الفعاليات في منتزه المغواة، وسيشهد أيضًا العديد من الأنشطة والمسابقات؛ أبرزها كأس موسم حائل للسهام من 6- 9 ديسمبر، وكأس موسم حائل لسباق الهجن يوم 10 ديسمبر، وعروض الدراجات النارية.