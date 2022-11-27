منطقة كأس العالم في موسم حائل تجذب الزوار

جذبت منطقة كأس العالم في موسم حائل 2022 بمنتزه المغواة، زوار وضيوف الموسم اليوم، عند الـ3 عصرًا على غير العادة؛ استعدادًا لاستقبال مشجعي الأخضر الذي لعب مباراته الثانية في كأس العالم 2022 أمام بولندا.
وشاهد مشجعو الأخضر اللقاءَ في الساحة التابعة للفعاليات داخل المنتزه، والتي شهدت إقبالًا كبيرًا؛ حيث شغرت كل المقاعد المخصصة للجماهير التي حضرت مبكرًا.
وسيعود المنتزه غدًا لفتح أبوابه في الموعد السابق عند الـ4 عصرًا حتى الساعة الـ12 ليلًا، مع استمرار كامل الفعاليات.
ومن المتوقع أن تشهد فعاليات الموسم حضورًا كبيرًا؛ حيث يجد الموقع الإلكتروني الخاص بموسم حائل، زيارات كثيرة لحجز التذاكر؛ بينما سُمح للأطفال دون خمس سنوات بالدخول مجانًا.
يشار إلى أن موسم حائل انطلق في 17 نوفمبر الجاري، وكانت أولى فعالياته كأس موسم حائل للصقور قبل أن تنطلق مناطق الفعاليات في منتزه المغواة، وسيشهد أيضًا العديد من الأنشطة والمسابقات؛ أبرزها كأس موسم حائل للسهام من 6- 9 ديسمبر، وكأس موسم حائل لسباق الهجن يوم 10 ديسمبر، وعروض الدراجات النارية.