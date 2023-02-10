120 ساعة والدمع يسيل.. مقيم سوري: أسرتي وشقيقاتي تحت الأنقاض في تركيا!

وأشار إلى أن الناس قبل قدوم الفرق الأولية التي جاءت للإنقاذ سمعوا لهم أصواتًا، وحينما حضرت فرق الإنقاذ سمعت أصوات أربعة أشخاص، ونحن متأكدون من وجودهم في ذلك المكان، ولكن انقطعت الاتصالات حتى الآن مع الناس من حولهم التي تساعدنا في الحصول على معلومات حول وضعهم، لافتًا إلى أن شقيقاته المحتجزات حاليًا تحت الأنقاض مولودات بالسعودية، مختتمًا: "نسأل الله أن نسمع عنهم أي أخبار وبأي شكل".