120 ساعة والدمع يسيل.. مقيم سوري: أسرتي وشقيقاتي تحت الأنقاض في تركيا!
فقد مواطن سوري مقيم في السعودية التواصل مع أسرته في تركيا وذويه تحت الأنقاض.
وناشد المقيم السوري في محافظة رفحاء شمال السعودية "عقبة سمير"، عبر تقرير ببرنامج "mbc في أسبوع"، فرق الإنقاذ السعودية وغيرها التي وصلت إلى تركيا إخراجهم أحياءً أو أمواتًا، وقال باكيًا: "لم يعد في عيوني دموع للبكاء بعد أن تجاوز بقاؤهم 120 ساعة تحت الأرض، وأحاول ألا أفكر في وضعهم حتى لا أتعب أكثر".
وأضاف: "نزح أهلي من سوريا إلى تركيا مع بداية الأزمة السورية، وسكنوا في أنطاكية، وقبل حدوث الزلزال بليلة كنت متواصلًا معهم، وكانوا في المنزل، وفي يوم الكارثة انقطعت معهم الاتصالات".
وأشار إلى أن الناس قبل قدوم الفرق الأولية التي جاءت للإنقاذ سمعوا لهم أصواتًا، وحينما حضرت فرق الإنقاذ سمعت أصوات أربعة أشخاص، ونحن متأكدون من وجودهم في ذلك المكان، ولكن انقطعت الاتصالات حتى الآن مع الناس من حولهم التي تساعدنا في الحصول على معلومات حول وضعهم، لافتًا إلى أن شقيقاته المحتجزات حاليًا تحت الأنقاض مولودات بالسعودية، مختتمًا: "نسأل الله أن نسمع عنهم أي أخبار وبأي شكل".
يُذكر أن فرق الإنقاذ التركية أخرجت أمس إحدى أخوات المقيم السوري "عقبة" من تحت الأنقاض مصابة بجروح وكسور بعد 5 أيام من الاحتجاز.