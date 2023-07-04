أكثر من ١٠٠ ألف مستفيد من مبادرة "عون" في الحج

استفاد أكثر من ١٠٠ ألف حاج من مبادرة "عون"، التي انطلقت يوم الثامن من ذي الحجة وانتهت يوم ١٣ من نفس الشهر، والتي تهدف إلى تقديم خدمات تطوعية احترافية لحجاج بيت الله لتيسير أداء مشاعرهم بكل يسر وسهولة؛ من خلال أكثر من ٨٠٠ متطوع مقسَّمين على خمس فِرَق تطوعية، وهي: الفريق الطبي، فريق الإسعافات الأولية، فريق الترجمة، فريق التوجيهات والترجمة، وفريق الدعم والخدمات اللوجيستية، برعاية ذهبية من "يلو" وتنفيذ المركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية، وبالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية من أهمها وزارة الحج.