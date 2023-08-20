شاهد.. "محافظ المجمعة" يزور المدارس ويشارك الطلاب يومهم الدراسي

وتَجَوّل محافظ المجمعة ومدير التعليم في الفصول الدراسية، واطلعا على برامج التهيئة وسير العملية التعليمية والاستعدادات، وشاركا الطلاب يومهم الدراسي الأول؛ حيث حضرا عددًا من الدروس.