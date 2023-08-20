شاهد.. "محافظ المجمعة" يزور المدارس ويشارك الطلاب يومهم الدراسي

شارك محافظ المجمعة الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل، منسوبي المجتمع التعليمي بدء العام الدراسي الجديد 1445هـ،؛ حيث كان في استقباله مدير تعليم المجمعة يوسف بن عبداللطيف الملحم وقيادات تعليمية وإدارية خلال زيارته لمدرسة التويم الابتدائية والمتوسطة في قطاع جنوب المجمعة.
وتَجَوّل محافظ المجمعة ومدير التعليم في الفصول الدراسية، واطلعا على برامج التهيئة وسير العملية التعليمية والاستعدادات، وشاركا الطلاب يومهم الدراسي الأول؛ حيث حضرا عددًا من الدروس.
وتبادل محافظ المجمعة الأحاديث الودية الأبوية مع الطلاب، وسأل الله لهم دوام التوفيق والنجاح، وأثنى على الجهود المباركة في تعليم المجمعة، والتي صنعت قصة نجاح يُحتذى بها بقيادة مدير تعليم المحافظة.
من جانب آخر، رحّب مدير تعليم المجمعة بالأمير عبدالرحمن بن عبدالله، ورفع شكره للقيادة الرشيدة -حفظها الله- وأشاد بدور وزارة التعليم وحرصها على تحقيق تعليم متميز وفق تطلعات رؤية 2030م، مثمنًا دعم محافظ المجمعة واهتمامه بالتعليم ومتابعته الميدانية لبدء العام الدراسي الجديد.