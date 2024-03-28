منذ الاثنين.. شكاوى وتذمر واسع من تعطل منصة التوظيف بـ"الشؤون الإسلامية"

اشتكى العديد من الأشخاص من الباحثين عن عمل، من تعطل منصة التوظيف في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وعدم تمكنهم من الدخول والتقديم على الوظائف المطروحة.
رصدت "سبق" العديد من الردود والتذمرات في منصة إكس، من هذا الخلل المستمر منذ طرح التقديم على الوظائف الاثنين الفائت؛ حيث ذكر بعضهم أنهم لم يستطيعوا الدخول بسبب (تعليق) الموقع، وآخرون تظهر لهم رسائل بأنه لم يتم توثيق الهوية بشكل صحيح، ورسالة بأنه حدث خطأ أثناء تحميل البيانات.
وحاول محرر "سبق" الدخول على المنصة في أوقات مختلفة، ولم يتمكن بسبب تعطل الدخول، بعد إدخال بيانات النفاذ الوطني، ورغم المحاولة بأكثر من متصفح وجهاز.
وطالب العديدُ بضرورة معالجة الخلل الذي يعطل الدخول على المنصة والتقديم، مع تمديد وقت التقديم؛ حتى يتمكن أكبر عدد من الاستفادة.
وكانت وزارة الشؤون الإسلامية قد أعلنت عن توفر عدد من الوظائف التعاقدية، وترغب بشَغلها بالكوادر الوطنية المؤهلة، وحددت التقديم خلال الفترة من 15 رمضان 1445هـ حتى 22 من ذات الشهر.