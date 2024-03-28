منذ الاثنين.. شكاوى وتذمر واسع من تعطل منصة التوظيف بـ"الشؤون الإسلامية"

رصدت "سبق" العديد من الردود والتذمرات في منصة إكس، من هذا الخلل المستمر منذ طرح التقديم على الوظائف الاثنين الفائت؛ حيث ذكر بعضهم أنهم لم يستطيعوا الدخول بسبب (تعليق) الموقع، وآخرون تظهر لهم رسائل بأنه لم يتم توثيق الهوية بشكل صحيح، ورسالة بأنه حدث خطأ أثناء تحميل البيانات.