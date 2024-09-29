"الدرون" تقلل نسبة الانبعاثات الكربونية بمحمية الإمام تركي 66%

"طائرات الدرون تمكننا من الوقوف السريع على أي نشاط غير نظامي"



متحدث هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبد الله الملكية عبد المجيد الضبعان يبين إيجابيات استخدام طائرات الدرون في المحمية#الإخبارية | #نشرة_النهار pic.twitter.com/Dq8yyuFwsT