"الدرون" تقلل نسبة الانبعاثات الكربونية بمحمية الإمام تركي 66%

أوضح متحدث هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، عبدالمجيد الضبعان، إيجابيات استخدام طائرات الدرون في المحمية.
وقال في مداخلة عبر قناة "الإخبارية": أسهم استخدام الطائرات دون طيار في تقليل نسبة الانبعاثات الكربونية بنسبة 66%.
وأضاف: أسهمت الدرون في الحفاظ على الموارد الطبيعية والإسهام في زيادة الغطاء النباتي، والوصول إلى بعض المناطق الوعرة لنثر البذور.
وكذلك في رفع مستوى الوعي البيئي والحماية من خلال الوقوف على أي نشاط غير نظامي بشكل سريع وعاجل.
وتابع: جاء ذلك بعد استبدال المركبات ذات الدفع الرباعي بأكثر من 40 طائرة درون؛ ما أسهم بشكل كبير في تقليل تنبعاثات الكربون على مستوى النطاق الجغرافي للمحمية.