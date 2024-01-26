"السدحان" لـ"سبق": مبادرة "رحلة إبداعية حول المملكة" مهمة لاكتشاف المواهب السعودية

وقال سعود العقيلي الفائز بالمركز الأول في فئة التقديم الإذاعي لـ"سبق": حصدت المركز الأول بعد جهد 4 أشهر، وكانت نهاية سعيدة. مشيرًا إلى أنه يعمل في تقديم فعاليات المسرح منذ 15 عامًا، وأكد أهمية الممارسة والتدريب لاكتساب الخبرة اللازمة والمهارة في التقديم الإذاعي والتلفزيوني، وأنه ليس ضروريًّا الشهادة الجامعية في الإعلام، موضحًا دور الإذاعة المدرسية في صقل موهبته.