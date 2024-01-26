"السدحان" لـ"سبق": مبادرة "رحلة إبداعية حول المملكة" مهمة لاكتشاف المواهب السعودية
أكد الفنان عبدالله السدحان أهمية مبادرة "رحلة إبداعية حول المملكة" في اكتشاف المواهب السعودية الشابة.
وقال الفنان السدحان لـ"سبق" على هامش حضوره أمس الحفل الختامي للمبادرة: "حضرتُ دعمًا ومساندة للشباب والشابات، وهم سيكملون مسيرة الجميع.. وهذا يثلج الصدر".
وأعرب عن فخره بما تقدمه mbc من اكتشاف المواهب، وكذلك جهود الهيئة العامة للترفيه بقيادة المستشار تركي آل الشيخ، متمنيًا أن يكون حضوره ووجوده دعمًا للمواهب السعودية الشابة.
من جهته، اعتبر الفائز بالمركز الأول في فئة الغناء يزن محمد زميم لـ"سبق" المنافسين له اخوة، وكشف عن طموحه للأفضل مستقبلاً.
وبدوره، تمنى المخرج عمر الديني لـ"سبق" استمرار المبادرة لتكوين قاعدة فنية في السعودية للشباب والشابات السعوديين المتميزين.
وقال سعود العقيلي الفائز بالمركز الأول في فئة التقديم الإذاعي لـ"سبق": حصدت المركز الأول بعد جهد 4 أشهر، وكانت نهاية سعيدة. مشيرًا إلى أنه يعمل في تقديم فعاليات المسرح منذ 15 عامًا، وأكد أهمية الممارسة والتدريب لاكتساب الخبرة اللازمة والمهارة في التقديم الإذاعي والتلفزيوني، وأنه ليس ضروريًّا الشهادة الجامعية في الإعلام، موضحًا دور الإذاعة المدرسية في صقل موهبته.
وبدورها وصفت زينب أبو السمح، الرئيس التنفيذي في "أكاديمية MBC" مبادرة "رحلة إبداعية حول المملكة"، برعاية "MBC Talent"، بالحدث المميز في تطوير واكتشاف المواهب، وتمكينها في القطاع تحقيقًا لرؤية السعودية 2030. وأضافت: شهدنا خلال الموسم الثالث من المبادرة لعام 2023 خمس محطات رئيسية، ومحطة افتراضية، امتدت من جميع مناطق السعودية.
وعبّرت أصغر المشاركين في المبادرة الطفلة عايشة حسام لـ"سبق" عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة، مشيرة إلى أنها تقطف الآن ثمار تعبها في الأيام الماضية بحضور الحفل الختامي.
وتهدف مبادرة "رحلة إبداعية حول المملكة"، برعاية "MBC Talent"، إلى اكتشاف واستقطاب وإلهام أبرز مواهب السعودية في مختلف اختصاصات قطاعَي الإعلام والترفيه.
وشملت تجارب الأداء في كل محطة أكثر من عشرة اختصاصات، منها: الغناء، والموسيقى، والتمثيل، وصناعة الأفلام، والتقديم التلفزيوني، والتقديم الإذاعي، وكتابة السيناريو، والدوبلاج، والكوميديا، والفنون الأدائية.. وغيرها، وذلك تحت إشراف نخبة من المحكّمين الأساتذة، والمختصين المشهود لهم في قطاعَي الإعلام والترفيه من السعودية وغيرها من بلدان المنطقة.
ويتنافس المتسابقون عبر محطات الرحلة للفوز بجوائز تتجاوز قيمتها المليون ريال سعودي. وحصل الفائزون بالمركز الأول عن كل فئة على 50 ألف ريال، فيما حصل الفائزون بالمركز الثاني على 20 ألف ريال، و10 آلاف ريال للفائزين بالمركز الثالث.
وحصل الفائز بالمركز الأول عن فئة الغناء على عقد لإنتاج أغنية خاصة من شركة "بلاتينوم ريكوردز" المنضوية تحت مظلة "مجموعة MBC".