محليات

ضبط مخالف لنظام البيئة لتلويثه البيئة في المنطقة الشرقية بتفريغ مواد خرسانية

غرامة تصل إلى 10 ملايين ﷼.. تطبيق الإجراءات وإحالته للجهات المختصة
ضبط مخالف لنظام البيئة لتلويثه البيئة في المنطقة الشرقية بتفريغ مواد خرسانية

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمًا مخالفًا من الجنسية الباكستانية؛ لتلويثه البيئة والإضرار بالتربة في المنطقة الشرقية بتفريغ موادّ خرسانية.

وأوضحت القوات أنّ عقوبة ممارسة نشاط أو فعل يؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى الإضرار بالتربة أو تلويثها أو التأثير سلبًا على الانتفاع بها، أو إتلاف خواصها الطبيعية؛ غرامة تصل إلى "10" ملايين ﷼، وتمّ تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته للجهات المختصّة.

وحثّت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم "911" بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و"999" و"996" في بقية مناطق المملكة.

القوات الخاصة للأمن البيئي
المنطقة الشرقية
تلويث البيئة

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