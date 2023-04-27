هل تفوّقت المتاجر الإلكترونية على المراكز التجارية في شراء احتياجات العيد؟ هنا الإجابة

في هذا الإطار يقول الخبير والكاتب الاقتصادي جمال بنون: "لا يمكن أن نقول بشكل قاطع إن أحدهما تفوّق على الآخر، فهي إحدى أدوات التسوق التي فرضت نفسها مع التطورات التقنية، ولها نصيب جيد في بعض السلع والاحتياجات، ورغم النمو المتسارع للتسوق الإلكتروني في السعودية إلا أن الأسواق التجارية لا تزال تحافظ على مكانتها في ظلّ نموّ عدد فروعها والتوسُّع في المدن، ويصل عدد مراكز التسوّق حاليًّا نحو 200 مركز تسوّق، ويتوقّع أن ترتفع خلال السنوات المقبلة لأكثر من 350 مركز تسوق مع اكتمال إقامة المشروعات الضخمة.