أمين "التعاون الإسلامي" يبحث مع وزير السياحة بإندونيسيا فرص تعزيز التحول الرقمي

استقبل الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، بمقر الأمانة العامة بجدة أمس، وزير السياحة في جمهورية إندونيسيا ساندياغا صلاح الدين أونو.
وأعرب الأمين العام عن شكره وامتنانه للدعم السخي الذي تتلقاه منظمة التعاون الإسلامي من حكومة إندونيسيا؛ حيث اطلع الوزير على الأنشطة الأخيرة للمنظمة في المجالات المتعلقة بالسياحة.
من جانبه، أعرب وزير السياحة عن سعادته بزيارة الأمانة العامة؛ مشيدًا بجهود المنظمة؛ لا سيما فيما يتعلق بإحراز التقدم في أنشطة المنظمة؛ مشيرًا إلى أن حكومة إندونيسيا تعقد آمالًا عريضة على المنظمة وتتابع أنشطتها عن كثب.
وناقش الجانبان المجالات الممكنة للتعاون مع إندونيسيا، في مجالات السياحة الإسلامية والسياحة الإبداعية، وتعزيز التحول الرقمي في قطاع السياحة.
واتفق الجانبان على تنفيذ قرارات المؤتمر الإسلامي لوزراء السياحة من أجل دعم اقتصاديات الدول الأعضاء، وخصوصًا فيما يتعلق ببناء القدرات والخدمات المتعلقة بالسياحة.