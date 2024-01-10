أمين "التعاون الإسلامي" يبحث مع وزير السياحة بإندونيسيا فرص تعزيز التحول الرقمي

من جانبه، أعرب وزير السياحة عن سعادته بزيارة الأمانة العامة؛ مشيدًا بجهود المنظمة؛ لا سيما فيما يتعلق بإحراز التقدم في أنشطة المنظمة؛ مشيرًا إلى أن حكومة إندونيسيا تعقد آمالًا عريضة على المنظمة وتتابع أنشطتها عن كثب.