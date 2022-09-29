ديوان المظالم يوقّع مذكرة تفاهم مع جامعة كيس ويسترن ريسيرف الأمريكية

كما جرى عقد ندوة نظّمتها الجامعة بعنوان "أوجه التعاضد بين ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية وكلية الحقوق بجامعة كيس ويسترن ريسيرف"، قدّم فيها معاليه ورقة عمل بهذا الخصوص؛ منوهًا بما حققه ديوان المظالم من إتمام التحول الرقمي الكامل لجميع إجراءات التقاضي في محاكمه في ظل الدعم غير المحدود من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- لمرفق القضاء الإداري.