الجناح السعودي بمهرجان "جرَش" يستعرض فنون الأعمال الخشبية

وقدم السعودي فارس الهرمه أعمالاً فنية صنعها بيديه من الأخشاب، مستعرضاً أحجاماً مختلفةً للأبواب الخشبية النجدية كـ"باب الكمار"، وهو مكان إيقاد النار بمجلس استقبال الضيوف، إلى جانب المباخر الخشبية التي صُنعت بطريقة تقليدية باستخدام فن الرشم "التطعيم"، وهو دمج المعدن بالخشب، ويُستخدم هذا الفن عادةً في صناعة المباخر والبنادق، إذ يستغرق صنعها حوالي ثلاثة أيام، أما الباب فيستغرق صنعه يومين.