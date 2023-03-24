"السديس": القيادة الرشيدة حريصة على تعظيم رسالة الإسلام ونشر علوم القرآن الكريم

وتفصيلاً، أوضح السديس أن موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على تزويد المسجد الحرام، والمسجد النبوي، بـ150 ألف نسخة من المصحف الشريف من طباعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف جاءت بالتزامن مع دخول شهر رمضان المبارك وإقبال المسلمين من شتى أنحاء العالم على زيارة الحرمين الشريفين لأداء العمرة والصلاة والزيارة وقراءة القرآن في شهر القرآن.