بطول 106 كم.. الانتهاء من مرحلتين من مشروع تنفيذ طريق الظهران - العقير - سلوى المزدوج

يتواصل العمل في تنفيذ أعمال مشروع "طريق الظهران - العقير - سلوى المزدوج"، البالغ طوله 185 كم، بحارتين في كل اتجاه، وذلك ضمن الجهود في تحسين جودة الطرق، والارتقاء بكل الخدمات المقدمة، لرفع كفاءة وأداء فعالية النقل، ورفع مستوى السلامة المرورية على الطرق، واختصار زمن الرحلة بين محافظات المنطقة الشرقية ودول مجلس التعاون الخليجي.