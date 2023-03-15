بطول 106 كم.. الانتهاء من مرحلتين من مشروع تنفيذ طريق الظهران - العقير - سلوى المزدوج

يتواصل العمل في تنفيذ أعمال مشروع "طريق الظهران - العقير - سلوى المزدوج"، البالغ طوله 185 كم، بحارتين في كل اتجاه، وذلك ضمن الجهود في تحسين جودة الطرق، والارتقاء بكل الخدمات المقدمة، لرفع كفاءة وأداء فعالية النقل، ورفع مستوى السلامة المرورية على الطرق، واختصار زمن الرحلة بين محافظات المنطقة الشرقية ودول مجلس التعاون الخليجي.
ويعدّ المشروع إحدى اللبنات التي تسهم في تحسين البنية التحتية للطرق في المنطقة الشرقية، وتنمية حركة السياحة إلى شاطئ العقير التاريخي وشاطئ نصف القمر، وخدمة قطاع الخدمات اللوجستية ونقل حركة الشاحنات خارج المدن.
وجرى الانتهاء من مرحلتين من المشروع من أصل أربع مراحل العمل جارٍ على تنفيذها؛ حيث انتهت المرحلتان الأولى والثانية بنسبة 100% وبطول 106 كم، كما وصلت نسبة الإنجاز في المرحلة الثالثة البالغ طولها 66 كم إلى 78%، فيما بلغت نسبة الإنجاز في المرحلة الرابعة 60% من طولها البالغ 13 كم.
يذكر أن استراتيجية قطاع الطرق تستهدف تعزيز واستدامة قطاع الطرق بقيادة كفاءات وطنية، والرفع من جودة شبكة الطرق وتجربة مستخدميها، كما ترتكز الاستراتيجية على 3 محاور؛ وهي: "الجودة، والسلامة المرورية، والكثافة المرورية"، وسيسهم هذا المشروع في تحقيق مستهدفات هذه الاستراتيجية الطموحة المنبثقة من الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.