"أروى المحائلي" تحصد المركز الثاني بمسابقة المهارات الثقافية على مستوى السعودية

في إنجاز استثنائي حصدت الطالبة أروى محمد رضا المحائلي من المتوسطة الأولى ببارق التابعة لمكتب التعليم بمحافظة المجاردة على المركز الثاني على مستوى المملكة في مسابقة المهارات الثقافية 2024م في مسار التصوير برعاية وزارة الثقافة بالشراكة مع وزارة التعليم.
وقالت ماجدة زهير الشهري منسقة المسابقة بالمدرسة إن خلف هذا الإنجاز جهود متميزة من الطاقم التعليمي والإداري بالمدرسة ومن مديرة المدرسة الأستاذة عامرية البارقي.
وأعربت عن شكرها لفاطمة أبوشوشة مديرة الشؤون التعليمية بمكتب التعليم بمحافظة محايل عسير ولولية أمر الطالبة صالحة محمد البارقي والمصورة عائشة محمد البارقي الذي كان لهن الحافز الأكبر والمجهودات العظمى خلف هذا الإنجاز.