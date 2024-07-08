"أروى المحائلي" تحصد المركز الثاني بمسابقة المهارات الثقافية على مستوى السعودية

في إنجاز استثنائي حصدت الطالبة أروى محمد رضا المحائلي من المتوسطة الأولى ببارق التابعة لمكتب التعليم بمحافظة المجاردة على المركز الثاني على مستوى المملكة في مسابقة المهارات الثقافية 2024م في مسار التصوير برعاية وزارة الثقافة بالشراكة مع وزارة التعليم.