كيف تتغيَّر الحرارة بين الصيف والشتاء؟.. تأملاتٌ لـ"المسند" عنوانها "لطف الله بعباده"

وأردف: هذا من جهة، ومن جهة أخرى ليس لقرب الأرض من الشمس أو بُعدها أيُّ أثرٍ يُذكر لتعاقب الفصول الأربعة خلال السنة، بل العجيب أن كوكب الأرض أقرب ما يكون من الشمس في فصل الشتاء الشمالي، وذلك في العشر الأول من يناير، فتكون الأرض أقرب إلى الشمس بنحو 5 ملايين كم، مقارنة بموقعها في 3 يوليو (ذروة الصيف)، وأبعد ما تكون الشمس من الأرض في فصل الصيف الشمالي في العشر الأول من يوليو، والفارق بين النقطتين 3% أي 5 ملايين كم.