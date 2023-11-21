"ألوان ومناسك ومعايير".. 58 عامًا تروي قصة بدء التلفزيون السعودي والبيان الوزاري

كما واكبت هيئة الإذاعة والتلفزيون التحولات التقنية المتسارعة في العالم؛ للوصول إلى ما يطمح له المواطن؛ بتقديم المحتوى الجيد، والتركيز على الإعلام المسؤول والعصري الذي يلبي مختلف الاهتمامات والأذواق؛ بما يتواكب مع التطور المتسارع الذي تعيشه المملكة في قطاعاتها كافة توافقًا مع رؤية 2030؛ حيث أطلقت مؤخرًا خدمة البث الرقمي "DAB+" لضمان سهولة الوصول للمتلقي، بالإضافة إلى إطلاق مرحلة تطوير شاملة للاستوديوهات؛ حيث فازت مؤخرًا بجائزة "Broadcast pro2023" عن مشروع تطوير الاستديو الجديد، كما تعمل على إطلاق أحد أكبر الاستوديوهات في المنطقة بما يتناغم ويتواكب مع مستهدفاتها التطويرية، بالإضافة إلى تفعيل الاستفادة من كافة استوديوهات المناطق عبر إتاحة استخدامها للمستفيدين وتشغيلها رقميًّا توفيرًا للطاقة والموارد، واتساقًا مع التوجه نحو التحول الرقمي الذي امتد ليصل إلى تسخير التقنيات لتعزيز جودة المحتوى واستثماره عبر تحسين المواد الأرشيفية الثرية وإعادة تدويرها بما يحقق الفائدة لكل المهتمين.