العاصمة الرياض تشهد توسّع استراتيجي يعزّز شبكة روتانا ساينز الإعلانية بإطلاق شبكة شاشات رقمية ضخمة بمساحة إجمالية تتخطى ثلاثة آلاف متر مربع

تتبنى روتانا ساينز استراتيجيتها التوسّعية بخطوات مدروسة بدأت من الشاشات الضخمة التي ظهرت أولًا على واجهات مبانٍ أيقونية مثل برج المملكة وبرج رافال، لتنتقل اليوم إلى مرحلة أكبر بإطلاق خمس واجهات شاشات عملاقة جديدة في مواقع محورية داخل مدينة الرياض، مما يعزّز حضور العلامات التجارية ويمنحها شبكة تأثير أوسع.
ويأتي هذا التوسع عبر شبكة من الواجهات البارزة في مواقع حيوية تشهد كثافة مرورية عالية؛ حيث ترتفع شاشة ذا اسبلاناد على طريق الأمير تركي بن عبد العزيز الأول بالقرب من تقاطع طريق الملك عبدالله في نقطة يمر بها عشرات الآلاف من السائقين يوميًا، فيما تبرز شاشة سوليتير على طريق الملك عبد العزيز حول زاوية قائمة، مما يعطي حضورًا بصريًا مسيطرًا من جميع الاتجاهات، ويتيح إمكانيات للإبداع ثلاثي الأبعاد بأسلوب متكامل وقوي. وتقع عند أحد أبرز تقاطعات شمال الرياض، وتتكامل قوة الشاشة مع موقعها على أحدث وجهات الفخامة. كما تنضم شاشة زين على طريق العروبة باتجاه طريق الملك خالد، وهي واجهة مطلّة على مرور كثيف ومتواصل، بينما تتكامل المجموعة بشاشتي النخيل مول على طريق الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد على واحدة من أكبر وجهات التسوق في الرياض.
هذا التوسع يفتح أمام العلامات التجارية خيارًا فعالاَ لتخطي التشويش الإعلاني داخل العاصمة (Media Clutter)، من خلال الظهور في مواقع أيقونية تتميز بزوايا رؤية مباشرة ومدى بصري بعيد وتواجد حضري يصعب تجاوزه. ومع حركة المرور المتواصلة وتنوّع الجمهور، تصبح هذه المواقع نقاط تأثير قادرة على إبراز الرسالة الإعلانية بشكل واضح طوال اليوم.
وتمنح الشاشات الجديدة المعلنين ميزة مهمة تتمثل في ظهور حصري ١٠٠٪ كامل دون أي إعلان آخر خلال فترة الحجز، ما يجعل الإعلان المعروض هو المحتوى الوحيد على الشاشة طوال اليوم، ويضمن مستوى أعلى من التركيز والوضوح وزيادة في فرص التفاعل.
وأوضح الأستاذ حسن زيني نائب الرئيس التنفيذي “إن مع إطلاق هذه الشاشات الجديدة، تكتمل تسع واجهات رقمية ضمن المرحلة الأولى من خطة التوسع في الرياض، تمهيدًا لمرحلة ثانية أوسع تشمل مدنًا كبرى مثل جدة والدمام، حيث تعمل الشركة على رفع عدد الشاشات الضخمة في المملكة ليصل إلى نحو ثلاثين شاشة بحلول عام ٢٠٢٦. وأن هذا التوسع يأتي تماشيًا مع احتياجات السوق وتوجّه العلامات التجارية نحو حضور بصري أقوى، مشيرًا إلى أن الدراسات التي أجرتها روتانا ساينز بالتعاون مع شركات أبحاث متخصصة أثبتت مدى فعالية الإعلانات على الشاشات العملاقة، وبالأخص في نمط “الإعلان الواحد” الذي يمنح العلامة التجارية ظهورًا كاملًا على الواجهة، ويسهم في تحقيق نسبة عالية من الوعي الإعلاني وتأثير واضح على الجمهور".
وتأتي هذه الخطوات ضمن رؤية روتانا ساينز الهادفة إلى بناء شبكة إعلانية رقمية متكاملة تعكس تطور المشهد الحضري في المملكة، وتعزّز حضور العلامات التجارية في أهم المحاور الحيوية، بما يرسّخ مكانة الشركة كأحد أبرز اللاعبين في قطاع الإعلانات الخارجية الحديثة على مستوى المملكة.