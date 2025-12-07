العاصمة الرياض تشهد توسّع استراتيجي يعزّز شبكة روتانا ساينز الإعلانية بإطلاق شبكة شاشات رقمية ضخمة بمساحة إجمالية تتخطى ثلاثة آلاف متر مربع

ويأتي هذا التوسع عبر شبكة من الواجهات البارزة في مواقع حيوية تشهد كثافة مرورية عالية؛ حيث ترتفع شاشة ذا اسبلاناد على طريق الأمير تركي بن عبد العزيز الأول بالقرب من تقاطع طريق الملك عبدالله في نقطة يمر بها عشرات الآلاف من السائقين يوميًا، فيما تبرز شاشة سوليتير على طريق الملك عبد العزيز حول زاوية قائمة، مما يعطي حضورًا بصريًا مسيطرًا من جميع الاتجاهات، ويتيح إمكانيات للإبداع ثلاثي الأبعاد بأسلوب متكامل وقوي. وتقع عند أحد أبرز تقاطعات شمال الرياض، وتتكامل قوة الشاشة مع موقعها على أحدث وجهات الفخامة. كما تنضم شاشة زين على طريق العروبة باتجاه طريق الملك خالد، وهي واجهة مطلّة على مرور كثيف ومتواصل، بينما تتكامل المجموعة بشاشتي النخيل مول على طريق الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد على واحدة من أكبر وجهات التسوق في الرياض.