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5 أمور على المصلي بالحرم تجنبها في العشر الأواخر.. إيضاح من "الحج"
منها "الاعتكاف بالأماكن غير المخصصة والافتراش والجلوس في الممرات"
أوضحت وزارة الحج والعمرة، 5 أمور على المصلي في رحاب الحرم المكي الطاهرة أن يتجنبها؛ حرصًا على راحة إخوته المؤمنين خاصة في العشر الأواخر من رمضان.
وأبانت الوزارة، عبر حسابها على منصة "إكس"، أن هذه الأمور هي: "الاعتكاف في الأماكن غير المخصصة"، و"حجز الأماكن والنوم بين المصلين"، و"الافتراش والجلوس في الممرات"، و"الوضوء في الأماكن غير المخصصة"، و"استخدام بوابات غير مخصصة".