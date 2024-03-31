5 أمور على المصلي بالحرم تجنبها في العشر الأواخر.. إيضاح من "الحج"

وأبانت الوزارة، عبر حسابها على منصة "إكس"، أن هذه الأمور هي: "الاعتكاف في الأماكن غير المخصصة"، و"حجز الأماكن والنوم بين المصلين"، و"الافتراش والجلوس في الممرات"، و"الوضوء في الأماكن غير المخصصة"، و"استخدام بوابات غير مخصصة".