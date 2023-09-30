"الفضلي" يتوج الفائزين بالجائزة العالمية للابتكار في تحلية المياه

وقد توج بجائزة الابتكار العالمية في تحلية المياه (GPID) بالفئة الكبرى، سيد شاه من «أكوا للأغشية» - الولايات المتحدة الأمريكية، عن مشروع «تغيير أغشية التناضح العكسي من خلال الفواصل المصنوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد»، فيما فاز في المسارات الأخرى للجائزة كل من: أريان عدلات من «أكتيف للأغشية» - الولايات المتحدة الأمريكية، عن مشروع «الجيل القادم من أغشية تحلية المياه»، محمد أنور من «شنايدر إلكتريك» - فرنسا، عن مشروع «محطة تحلية المياه الرقمية المزدوجة المدعومة بالمحاكاة الديناميكية للعمليات»، نيك هاينمان من «ديسوليناتور» - هولندا، عن مشروع «تحويل صناعة التحلية بأول منظومة تحلية شمسية - حرارية تعمل على نطاق واسع»، هاني سعيد من شركة «ميجا فيسيل للمياه» - الولايات المتحدة الأمريكية، عن مشروع «الوعاء الضخم»، كوانتوم وي من «هارموني للتحلية» - الولايات المتحدة الأمريكية عن مشروع «عملية التناضح العكسي الكمي».